Antalya'da OSB'de fabrikada silahlı saldırı! Tesis müdürünü rehin aldı: Jandarmadan nefes kesen operasyon

Olay dün sabah saatlerinde Antalya OSB Birinci kısımda bulunan bir fabrikada meydana geldi. H.O. isimli şüpheli, sabah saatlerinde daha önce çalışıp ayrıldığı fabrikaya geldi. İş yeri çalışanı Ali C.'yi silahla bacağından vurup yaralayan saldırgan, iddiaya göre işletme tesis müdürünü de odasında rehin aldı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Jandarma Özel Harekat ekiplerinin yaptığı operasyonla saldırgan etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Yaralanan işçi Ali C. ise sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulansla Antalya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı işçinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Saldırganın jandarmadaki işlemleri sürüyor.