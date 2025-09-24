Antalya'da OSB'de fabrikada silahlı saldırı! Tesis müdürünü rehin aldı: Jandarmadan nefes kesen operasyon

Kaynak: DHA

Antalya OSB’de, eski çalıştığı fabrikaya gelen H.O., bir işçiyi tabancayla bacağından vurarak yaraladı ve tesis müdürünü rehin aldı. Jandarma Özel Harekât ekiplerinin operasyonuyla saldırgan gözaltına alındı.

Olay dün sabah saatlerinde Antalya OSB Birinci kısımda bulunan bir fabrikada meydana geldi. H.O. isimli şüpheli, sabah saatlerinde daha önce çalışıp ayrıldığı fabrikaya geldi. İş yeri çalışanı Ali C.'yi silahla bacağından vurup yaralayan saldırgan, iddiaya göre işletme tesis müdürünü de odasında rehin aldı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Jandarma Özel Harekat ekiplerinin yaptığı operasyonla saldırgan etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Yaralanan işçi Ali C. ise sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulansla Antalya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı işçinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Saldırganın jandarmadaki işlemleri sürüyor.

antamlya.jpg

antamlya1.jpg

Son Haberler
SGK Uzmanı İsa Karakaş’tan asgari ücret zammı açıklaması
SGK Uzmanı İsa Karakaş’tan asgari ücret zammı açıklaması
CHP’nin kongresini durdurmak için heyet gitti: Mahkemenin talebine rağmen başlamıştı
CHP’nin kongresini durdurmak için heyet gitti: Mahkemenin talebine rağmen başlamıştı
Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ’dan Melih Gökçek’i kızdıracak Mansur Yavaş paylaşımı
Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ’dan Melih Gökçek’i kızdıracak Mansur Yavaş paylaşımı
Şara’dan itiraf geldi: İsrail’den korkuyoruz
Şara’dan itiraf geldi: İsrail’den korkuyoruz
Fatih Altaylı 'mideniz bulanır' diyerek duyurdu! Skandal 'Formula 1' iddiası
Fatih Altaylı 'mideniz bulanır' diyerek duyurdu! Skandal 'Formula 1' iddiası