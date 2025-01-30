Antalya'da otomobil ile 2 motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Antalya'da otomobil ile 2 motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, aynı yönde ilerleyen bir otomobil ve iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kaza, saat 14.50 civarında Pazarcı Mahallesi Hacı Musa Sokak'ta gerçekleşti.

Bakılar Mahallesi'nden gelerek Hacı Musa Sokak'ta seyreden Kübra K. yönetimindeki 33 DT 764 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen Hüseyin E.G.'nin kullandığı 16 EIM 70 plakalı motosiklet ve Bahar B.'nin idaresindeki 07 BTN 490 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazanın etkisiyle devrilen motosikletten asfalt yola düşen Bahar B. yaralandı, otomobil sürücüsü ve diğer motosiklet sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunması üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Bahar B., sağlık ekipleri tarafından ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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