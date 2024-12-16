Antalya'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı

Kaynak: İHA
Antalya'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Koru Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde seyir halinde olan Devrim K. idaresindeki kamyonet, Emre Ö.'nün kullandığı otomobille çarpıştı. Kazada, kamyonette yolcu olarak bulunan Ayşe K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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