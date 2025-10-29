Antalya'nın Alanya ilçesinde Y.E.G'nin (21) kullandığı 07 BKN 157 plakalı motosiklet, Tosmur Mahallesi Alantur mevkisinde henüz sürücüsü öğrenilemeyen 07 BSE 642 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibince yapılan kontrolde motosiklet sürücüsü Y.E.G'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Gencin cenazesi, incelemenin ardından Alanya Belediyesi morguna gönderildi. Otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü.