Kaza, Serik ilçesi Belek Mahallesi Kelebek Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 24 yaşındaki B.T.'nin kullandığı 19 ACS 429 plakalı otomobil ile 46 yaşındaki Hakan Şenol'un kullandığı 07 CDU 199 plakalı motosiklet çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü Şenol ağır yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralan motosiklet sürücüsüne yapılan ilk müdahalenin ardından Serik'teki özel bir hastaneye kaldırıldı. Şenol, hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü B.T. gözaltına alınırken, hayatını kaybeden Hakan Şenol'un cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.