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Antalya’da pansiyonda şüpheli ölüm

Antalya’da Nedim Ardıç (52), yaklaşık 1 aydır konakladığı pansiyondaki odasında ölü bulundu. Odasında çok sayıda alkol şişesi bulunan Ardıç'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Haber Giriş: 17 Kasım 2022 Perşembe - 22:01
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Antalya’da pansiyonda şüpheli ölüm

Antalya’da pansiyonda şüpheli ölüm
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Olay, saat 18.30 sıralarında Kepez ilçesi Kültür Mahallesi 3806 sokak üzerinde bulunan 4 katlı pansiyonun birinci katında meydana geldi.

Pansiyon çalışanları yaklaşık 1 aydır pansiyonda konaklayan Nedim Ardıç’ı, son olarak salı günü akşam saatlerinde gördü.

Durumdan şüphelenen görevliler, odaya girdiklerinde Ardıç’ın sandalye üzerinde hareketsiz vaziyette olduğunu fark etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Pansiyona gelen sağlık ekipleri, Ardıç’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Odasında inceleme yapan polis ekipleri, çok sayıda alkol şişesi olduğunu tespit etti.

Nedim Ardıç’ın cansız bedeni, belediye tabibi ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesi sonrası, ölüm nedeni araştırılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

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