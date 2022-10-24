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Parasız gencin intihara teşebbüs polis kollarında son buldu

Antalya’da bulvar üzerinde maddi sıkıntılarından dolayı üst geçide çıkarak intihar girişimde bulunan gencin teşebbüsü polis memurunun kucağında son buldu. İntihardan vazgeçirilen şahıs, bu kez de gözyaşlarını tutamadı.

Haber Giriş: 24 Ekim 2022 Pazartesi - 13:49
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Antalya'da parasız gencin intihara teşebbüs polis kollarında son buldu

Parasız gencin intihara teşebbüs polis kollarında son buldu
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İHA'nın haberine göre, olay, saat 16.30 sıralarında Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Yaya üst geçidi üzerine çıkan Eren Elma (26)’nın intihar teşebbüsünde bulunduğunu gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı merkezini aradı. 

İhbarın ardından olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen trafik polisleri yaşanabilecek bir olumsuzluğa karşı trafik akışını keserek, yan yoldan verdi. İtfaiye ekipleri gencin aşağı düşme ihtimaline karşı ise hava yastığı açtı.

Genç, polislerin ikna çalışmalarına bir süre cevap vermedi. Bunun üzerine bölgeye İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye grup amiri de geldi. Üst geçit üzerinde bulunan genç ile bir süre sohbet eden polis memuru şahsı kısa surede ikna etmeyi başardı. 

Gencin ikna olduğunu gören polis memuru kucaklayarak tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı. Polis memuru daha sonra kendisine sarılan genci polis aracına kadar getirdi.
Gencin üzgün olduğunu gören komiser, “Polisler sana yardımcı olacak. Polis size güven verir. Ne kendini ne de bizi üz. Gel yakışıklı gel buraya. Polis merkezimizde yemeğini de yiyeceksin” diyerek teselli etti.

Maddi sıkıntıları olduğu için üst geçit üzerine çıktığı öğrenilen genç ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

 

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