Antalya'da park halindeki araca otomobil çarptı. 1 ölü, 1 yaralı

H.A. (20) idaresindeki 26 ADF 691 plakalı otomobil, Kalkan Mahallesi Seyir Tepesi mevkisinde banket üzerinde park halinde bulunan 07 EJ 445 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Sürücü H.A. ve park halindeki otomobilde bulunan Cem Savacı (53) yaralandı.
Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Savacı, yaşamını yitirdi. (AA)
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