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  • Antalya'da park halindeki araca otomobil çarptı. 1 ölü, 1 yaralı

Antalya'da park halindeki araca otomobil çarptı. 1 ölü, 1 yaralı

Antalya'nın Kaş ilçesinde, otomobilin park halindeki araca çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba - 16:52
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Antalya'da park halindeki araca otomobil çarptı. 1 ölü, 1 yaralı

Antalya'da park halindeki araca otomobil çarptı. 1 ölü, 1 yaralı
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H.A. (20) idaresindeki 26 ADF 691 plakalı otomobil, Kalkan Mahallesi Seyir Tepesi mevkisinde banket üzerinde park halinde bulunan 07 EJ 445 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Sürücü H.A. ve park halindeki otomobilde bulunan Cem Savacı (53) yaralandı.

Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Savacı, yaşamını yitirdi. (AA)

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