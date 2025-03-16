Antalya'da park halindeki otobüs alev alev yandı! 'Yakıldı' iddiası...

Kaynak: DHA

Antalya'da park halindeki otobüs, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Otobüsün, 2 çocuk tarafından yanıcı madde dökülerek ateşe verildiği öne sürüldü.

Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi 504. Sokak'ta park halindeki otobüste saat 12.00 sıralarında yangın çıktı.

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Otobüsten alev yükseldiğini gören çevredeki esnafın ihbarıyla adrese polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekibi, yaklaşık 20 dakikalık çalışmayla yangını, yakınında bulunan araçlara sıçramadan söndürdü. Yangında otobüs kullanılamaz hale geldi.

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13-14 yaşlarında 2 çocuğun yanıcı bir madde döküp otobüsü ateşe verdiği öne sürüldü. Polis ekipleri, çocukları bulmak için çalışma başlattı. Otobüsün sahibinin ise cezaevinde olduğu belirtildi.

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'OTOBÜS TAMAMEN YANINCA KAÇTILAR'

Sokaktaki bir işletmede kurye olarak çalışan Miraç Erikli, "İçeride dinleniyordum. Dışarıdan biri bağırdı. 2 küçük çocuk ateşe verdikten sonra camiye doğru koştu. Sanırım tiner gibi bir şey karıştırdılar. Duman bir anda şiddetlendi. Biz de hemen itfaiyeyi aradık. Çocuklar bidonla su almak için camiye gitti. Otobüsün tamamen yandığını görünce kaçtılar" dedi.

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Ekiplerin olaya ilişkin çalışması sürüyor.

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