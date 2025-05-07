Antalya’da patlamalı yangın: Gecekondu yerle bir oldu

Antalya'da bir otoparkın içinde yer alan gecekondu alev alev yandı, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesi ile söndürüldü. Mahalleliyi sokağa döken yangında bir kadın ise, gecekonduda anne ve yavru kedilerin olduğunu belirterek uzun süre gözyaşı döktü. İtfaiye ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde kedilere rastlanılmazken, otopark görevlisi yangını madde bağımlılarının çıkardığını ve son olarak 2 kişinin yangın anında olay yerinden kaçtığını ileri sürdü.

Yangın, dün saat 23.00'te Muratpaşa ilçesine bağlı Varlık Mahallesi 179 Sokak üzerinde yer alan bir otoparkın içindeki boş gecekonduda çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında kısa bir süre sonra ise bir patlama oldu. Bir anda alevler gecekonduyu sararken, sokağa dökülen mahalleli de 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım talep etti. Belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri yangına müdahaleye başladı. Gecekonduya yakın noktada karavan, otomobil ve apartmanların olması yürekleri ağza getirirken, alevler 1 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alınabildi.

ANNE VE YAVRU KEDİLER İÇİN GÖZYAŞI DÖKTÜ

Söndürme çalışmaları esnasında ise bir kadın gecekondu içinde ve etrafında anne kedi ve 4 yavrusunun bulunduğunu belirterek gözyaşı döktü. İtfaiye ekiplerine ricada bulunan kadın, tedirgin gözlerle arama çalışmalarını da takip etti. Mahalle sakini kadın, arama çalışmasını tamamlayan itfaiye erinin kedilerin olmadığını söylemesiyle sakinleşti.

"BÜYÜK BİR PATLAMA OLDU"

Öte yandan otopark görevlisi Sezai Berk, yangını büyük bir patlama ile duyduklarını belirterek, "Evde oturuyordum, bir anda patlama sesi duyduk. Dışarı çıktığımda gecekondu yanıyordu. O sırada burada motosiklet ile iki kişi kaçıyordu. Madde bağımlıları bazen gelip kalıyorlardı" diye konuştu.

İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlatırken, polis ekipleri de inceleme başlattı.