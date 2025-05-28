Antalya'da peçete yüklü TIR'da yangın!

Olay, Antalya Gazipaşa ilçesi Muzkent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 41 DB 622 plakalı Mercedes marka tırın dorsesi bir anda yanmaya başladı. Peçete yüklü TIR'ın sürücüsü Ahmet S., aracından yükselen dumanları fark edince hemen TIR'ı yol kenarına çekerek soğukkanlı bir şekilde yangının büyümesini engellemek için TIR'ın dorsesini çekici bölümden ayırarak alevlerin tüm araca sıçramasını önledi.

Ahmet S., daha sonra durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına ilk müdahaleyi itfaiye ekipleri yaparken, olay yerine çağrılan kepçe yardımıyla alevler kısa sürede kontrol altına alındı.

Yapılan müdahalelere rağmen TIR'ın dorsesi ile birlikte içerisindeki çok sayıda peçete tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Ekipler, yangının çıkış nedenini belirleyebilmek için inceleme başlattı.