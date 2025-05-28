Antalya'da peçete yüklü TIR'da yangın!

Düzenleme: Kaynak: İHA
Antalya'da peçete yüklü TIR'da yangın!

Antalya'da seyir halindeyken dumanlar çıkan peçete yüklü TIR'ın dorsesi cayır cayır yandı. Sürücünün soğukkanlı müdahalesi faciayı kıl payı önledi.

Olay, Antalya Gazipaşa ilçesi Muzkent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 41 DB 622 plakalı Mercedes marka tırın dorsesi bir anda yanmaya başladı. Peçete yüklü TIR'ın sürücüsü Ahmet S., aracından yükselen dumanları fark edince hemen TIR'ı yol kenarına çekerek soğukkanlı bir şekilde yangının büyümesini engellemek için TIR'ın dorsesini çekici bölümden ayırarak alevlerin tüm araca sıçramasını önledi.

Ahmet S., daha sonra durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına ilk müdahaleyi itfaiye ekipleri yaparken, olay yerine çağrılan kepçe yardımıyla alevler kısa sürede kontrol altına alındı.

Yapılan müdahalelere rağmen TIR'ın dorsesi ile birlikte içerisindeki çok sayıda peçete tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Ekipler, yangının çıkış nedenini belirleyebilmek için inceleme başlattı.

Antalya'da peçete yüklü TIR'da yangın!

Antalya'da peçete yüklü TIR'da yangın!

Antalya'da peçete yüklü TIR'da yangın!

Antalya'da peçete yüklü TIR'da yangın!

Antalya'da peçete yüklü TIR'da yangın!

Antalya'da peçete yüklü TIR'da yangın!

Antalya'da peçete yüklü TIR'da yangın!

Son Haberler
Erzincan'da uyuşturucuyla yakalanan şüpheliler gözaltında
Erzincan'da uyuşturucuyla yakalanan şüpheliler gözaltında
Kayyum atanmıştı: Papara’dan ilk açıklama geldi
Kayyum atanmıştı: Papara’dan ilk açıklama geldi
Galatasaray'da transfer resmiyete döküldü!
Galatasaray'da transfer resmiyete döküldü!
Kurban keserken dikkat! Hapis riski var
Kurban keserken dikkat! Hapis riski var
Errick McCollum şampiyon olacaklarını hissetiği maçı açıkladı
Errick McCollum şampiyon olacaklarını hissetiği maçı açıkladı