Antalya'da pes dedirten hırsızlık! Çilingir sofrasını bedavaya getirdiler

Antalya Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan bir markette meydana gelen olaya ait ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleri izleyenlere "Çilingir sofrasını bedavaya getirmişler" dedirtti. 21 Aralık tarihinde işletmeye normal müşteri gibi gelen iki kişi iddiaya göre bir süre reyonlara baktıktan sonra alkol alacaklarını belirterek kasada bulunan Hülya Duran isimli işletme sahibi ile sohbet etmeye başladı. Kimliği belirsiz şahıslardan birisi Hülya Duran'dan fiyatlar ile ilgili bilgi alırken, diğeri market içerisinde dolaşmaya başladı. Alkol çeşitlerinin bulunduğu dolaba gelen kimliği belirsiz erkek şahıs eline aldığı alkol şişesi ile reyonları gezmeye başladı.

ALKOL ŞİŞESİNİ BÜYÜK BİR USTALIKLA SAKLADI

Bir süre sonra kameranın kısmen gördüğü bir noktaya gelen şahıs elindeki alkol şişesini büyük bir ustalıkla sakladı. Bu noktada eline aldığı karton yemek tabağı ile kasadaki arkadaşının yanına giden şahıs bir süre bekledikten sonra araca gideceğini belirterek marketten çıktı. Hülya Duran ile konuşarak bir süre daha ürünler hakkında bilgi alan şahıs da arkadaşına bakıp hemen döneceğini belirterek dışarı çıktı ve bir süre sonra geri döndü. Alkol almaktan vazgeçtiklerini belirterek işletme sahibinden özür dileyerek ayrıldı. Yaşananlardan şüphe duyan işletme sahibi Hülya Duran ilk olarak bir miktar peynir, sucuk ve barbunya pilakinin eksik olduğunu fark etti.

"NEREYE SAKLADILAR ANLAMADIM"

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Duran, kimliği belirsiz şahısların sadece peynir ve sucuk değil, alkol de aldığını gördü. Şahısların çaldığı ürünleri nereye sakladığını dahi anlayamadığını belirten Duran, "İki arkadaş geldiler, rakı dolabını sordular bana, içki dolabına doğru ben arkadaşları yönlendirdim. Sonra kaşar ve peynirlerin olduğu reyona geçtiler. Orada 3-4 dakika kadar durdular. Kaşar peyniri, sucuk, barbunya pilaki gibi şeyler alıp bir yerlerine saklamışlar. Sonra bir tanesi yanıma geldi, diğeri hala arka taraftaydı. O sırada arkadaş rakıyı almış, kör bir cepheye geçmiş ve onu bir yerine saklamış" dedi.

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HIRSIZLARI TARİHİ GEÇMİŞ SUCUĞA KARŞI UYARDI

Şahsın, alkolü sakladığı bölümde bulunan raflardan eline karton bir yemek tabağı alarak yanlarına geldiğini söyleyen Duran, "Bu sırada ben de arkadaşa içkileri gösteriyorum, fiyatlarına bakıyorum. Elinde tabak tutan arkadaş "Ben arabaya gidiyim. Para alıp geleyim" dedi. Dışarı çıktı, birkaç dakika gelmedi, arkadaşı da "Ben bir arkadaşa bakıp gelim" diyerek çıktı. Bir dakika geçmeden geri geldi, "Kusura bakmayın bizim araçta rakı varmış. Sizi de o kadar oyaladık" dedi. Ve alacağım dediği rakıları da orada bıraktı. O sırada ben şüphelendim. Dolaba gidip baktığımda kaşar ve iade edeceğimiz sucuk yoktu. Sucuğu bir kenara ayırmıştık ve tarihi geçmişti, arkadaşlar bunu yemesin sakın, zehirlenebilirler" ifadelerini kullandı.

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"GALİBA HIRSIZLIK YAPMIŞLAR"

Eksik ürünleri fark edince "Galiba hırsızlık yapmışlar" diye düşündüğünü belirten Hülya Duran, "Kamera kayıtlarını izleyince bir baktım ki olay daha da farklı. Kamera kaydını izlediğimde zaten rakı elinde arkadaş kör noktaya gidiyor ve rakı elinden bir anda kayboluyor. Ben arkadaşı ile konuşurken elindeki palet tabak ile de çıkıyor. Onun parasını da ödemiyor. Ben oradan işkillendim birazcık, büyük bir ihtimalle ceket vardı üzerlerinde, ceketin içlerine saklamışlardır diye düşünüyorum. Dolap gibilermiş diyebiliriz. Son zamanlarda benzer olaylar sık sık yaşanıyor. Hangisini şikayet edeceğimizi bilemiyoruz. Daha geçen gün bir şişe viski çaldılar" şeklinde konuştu.

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Hülya Duran, görüntülerle birlikte polis merkezine giderek şahıslardan şikayetçi olacağını belirtti.