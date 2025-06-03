Antalya’da pes dedirten manzara: Cesede aldırmadan denize girdiler!

Düzenleme: Kaynak: İHA
Antalya’da pes dedirten manzara: Cesede aldırmadan denize girdiler!

Antalya'daki Konyaaltı Sahili'nde evsiz bir kişi, belediye görevlilerince yattığı yerde ölü bulundu. Sahildeki vatandaşlar ise cesede aldırmadan denize girmeye devam ettiler.

Olay, saat 12.00 sıralarında Antalya Konyaaltı ilçesi Arapsuyu Mahallesi Akdeniz Bulvarı sahil şeridinde meydana geldi. Bölge esnafı tarafından isminin İsa Lafcı (45) olduğu öğrenilen şahsın kumsalda battaniyeye sarılı vaziyette hareketsiz olduğunu gören belediye görevlileri, şahsı uyandırmaya çalıştı. Şahsın tepki vermemesi üzerine 112 Acil Servis ekiplerine bilgi verildi. Belirtilen bölgeye gelen sağlık ekipleri, İsa Lafcı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Antalya’da pes dedirten manzara: Cesede aldırmadan denize girdiler!

CESEDE ALDIRMADAN DENİZE GİRDİLER

Olay yerine Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü, Olay Yeri İnceleme ve Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Savcılık ve Olay Yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından cenaze kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Antalya’da pes dedirten manzara: Cesede aldırmadan denize girdiler!​​​​​​​

Ekiplerin çalışması sırasında Konyaaltı Sahili'ni dolduranların sahildeki cansız bedeni umursamadan denize girmeyi sürdürmesi ise dikkat çekti.

Antalya’da pes dedirten manzara: Cesede aldırmadan denize girdiler!

Antalya’da pes dedirten manzara: Cesede aldırmadan denize girdiler!

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