Antalya'da ramazan coşkusu başladıa

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinliklerin ilk gününde; Kur'an-ı Kerim Tilaveti, Sinân-ı Ümmî Musikî Topluluğu Konseri ve Sema Gösterisi yapıldı.



Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin geleneksel ramazan Etkinlikleri, Karaalioğlu Parkı içerisinde Hacivat-Karagöz oyunu, Kur'an-ı Kerim Tilaveti, Sinân-ı Ümmî Musikî Topluluğu Konseri ve Sema Gösterisi ile başladı. Antalyalılar alanda kurulan ramazan çarşısını da gezerek stantlardan alışveriş yaptı.



Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı yetkilileri, depremler nedeniyle konser ve eğlence gibi etkinlikler yerine genel olarak çocuklara moral olacak etkinlikler düzenleneceğini belirtti. Ramazan ayı boyunca, tasavvuf müziği konserleri, orta oyunu ve çocuklar için geleneksel ramazan gösterileri gibi etkinlikler düzenlenecek.