Antalya'da refüje çarpıp takla atan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

Mehmet Özgür Gün - Antalya/YENİÇAĞ



Kaza, D400 karayolu, Cumalı Mahallesi girişinde akşam saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Osman Arısoy’un (24) kullandığı 07 ASG 288 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonuca refüje çarparak takla attı.

İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Arısoy, itfaiye ekipleri tarafından araç içerisinde sıkıştığı yerden çıkartıldı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Arısoy'un hayatını kaybettiği belirlendi. İncelemelerin ardından Osman Arısoy’un cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.