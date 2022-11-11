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Rus turist Türk'ü döverek öldürdü

Antalya’nın Kemer ilçesinde tuvalet ücretini ödemek istemeyen boksör Rus turistin darp etmesi sonucu hastaneye kaldırılan işletmeci hayatını kaybetti. Olay sonrası gözaltına alınan Rus turist tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma - 13:31
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Antalya'da Rus turist Türk'ü döverek öldürdü

Rus turist Türk'ü döverek öldürdü
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İHA'nın haberine göre, olay, Kemer’de 25 Ekim tarihinde meydana geldi. Otopark alanındaki tuvaleti işleten Mehmet Özcan (60), otelde konaklayan Rus uyruklu R.K. isimli turist tuvalet ücretini ödemek istemeyince tartıştı. 

Tartışmada iddiaya göre R.K.’nin yumruklarına maruz kalan Özcan, yere düşerek başını kaldırım taşına çarpıp yaralandı. Vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen ambulansla Kemer Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özcan, gözetim altında iken 2 saat sonra kendi isteği ile hastaneden ayrıldı.

Aynı zamanda kanser hastası olduğu öğrenilen Özcan, daha sonra durumu ağırlaşınca beyin kanaması şüphesi ile önce Kepez Devlet Hastanesine, ardından da bir özel hastanenin yoğun bakım ünitesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Mehmet Özcan hayatını kaybetti. 

Yaşananların ardından polis yaklaşık 60 kişiyi sorgulayarak, olayın kamera kayıtları incelendi. Polis, Rus turist R.K.'yı otelinde gözaltına aldı. Rus turist çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Özcan'ın cenazesi ise otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Hamdi
11.11.2022 13:49
vardır bişi olay bu kadar basit değildir.  
 
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