Rus vatandaşı ruble almak isterken dolandırıldı

Olay, Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'nde meydana geldi. Ülkesine dönmek için hazırlık yapan Parvız Yunusov, hesabında bulunan 16 bin 250 dolar ile ruble almak istedi. Telefonda genellikle Rus vatandaşların takip ettiği uygulama üzerinden ruble almak istediğini belirten Yunusov'a yanıt veren kişi, doları alıp rubleyi istediği hesaba transfer edebileceğini söyledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bunun üzerine Güzeloba Mahallesi'ndeki iş yerine giden Parvız Yunusov, 16 bin 250 doları teslim etti. Paranın hesaba geçmesi için uzun süre bekleyen Yunusov, bu gerçekleşmediği gibi verdiği parayı da geri alamadı. Dolandırıldığını anlayan Parvız Yunusov, polise giderek şikayetçi oldu. Polis, şikayet üzerine soruşturma başlattı.

“Paramı geri istediğimde ise dolandırıldığımı anladım”

İlk kez böyle bir şey yaşadığını belirten Parvız Yunusov, "16 bin 250 dolar bozdurmak için telefonda bulunan uygulama üzerinden duyuru yaptım. Bir süre sonra bana dönen 'USD7900' kullanıcı adını kullanan kişi, parayı yüksek fiyattan bozabileceğini söyledi. Fiyatta anlaştıktan sonra ortağına yönlendirdi. Ben de verilen adrese gittim. Parayı sayarak teslim ettim. Kendisine de ruble hesabımı verdim. Bir süre parayı havale etmesi için bekledim, ancak gelmedi. Hesabımı açıp, gösterdim. Onlar da parayı gönderdiklerini söyledi. Paramı geri istediğimde ise dolandırıldığımı anladım. Kendilerinden şikayetçiyim" dedi.

(Kaynak: DHA)