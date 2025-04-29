Antalya’da rüşvet skandalı: Orman memurları tutuklandı

Düzenleme: Kaynak: DHA

Antalya’nın Serik ilçesinde işgal edilen yerde işlem yapmadığı bu nedenle 100 lira rüşvet aldığı iddia edilen 2 orman muhafaza memurları düzenlenen operasyonla suçüstü yakalandılar.

Antalya Orman İşletme Müdürlüğü'nde görevli orman muhafaza memurları H.Ş. ve V.C.Y.'nin Serik ilçesindeki bir orman arazisini işgal eyleminden dolay, yasal işlem yapmamak için E.T.'den 100 bin lira istedikleri yönünde bilgiye ulaşılması üzerine Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma yaptı. Ekipler, Kepez ilçesinde buluşulan konumda H.Ş. ve V.C.Y.'yi, üzerlerinde 100 bin lira ile birlikte yakaladı. 2 şüpheli "Rüşvet" suçundan sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Antalya’da rüşvet skandalı: Orman memurları tutuklandı

Antalya’da rüşvet skandalı: Orman memurları tutuklandı

Antalya’da rüşvet skandalı: Orman memurları tutuklandı

Antalya’da rüşvet skandalı: Orman memurları tutuklandı

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