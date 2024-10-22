Antalya'da "Şafak07" huzur operasyonu

Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Zeytinköy bölgesinde Yeşildere, Gebizli ve Kızılarık Mahallelerinde toplam 72 ekip, 425 personel, 1 helikopter, 10 özel harekat unsuru ve 3 adet dron desteği ile 70 adrese eş zamanlı “ŞAFAK07" huzur operasyonu yapıldı.

Operasyonda 11 adet pompalı tüfek, 6 adet tabanca, 106 adet tabanca fişeği, 128 adet tüfek kartuşu, farklı çeşit ve miktarlarda uyuşturucu madde, uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparatlar, 1 adet hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar nakit para ele geçirildi. Operasyon kapsamında toplam 22 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.