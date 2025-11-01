Antalya’nın Manavgat ilçesinde 2 safari aracının çarpışması ve araçlardan bir tanesinin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında; 4 İsveç, 4 İngiliz, 2 Polonya uyruklu olmak üzere 10’u turist 11 kişi yaralandı.

Kaza; Sarılar Mahallesi Kır mevkiinde Naras istikametine seyir halindeki Ahmet Korkutalp’ın kullandığı 34 EKZ 587 plakalı safari aracı ile karşı yönden gelen Çağrı Doğan’ın kullandığı 48 J 058 plakalı safari aracının çarpışması sonucunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; çarpmanın şiddetiyle devrilen 34 EKZ 587 plakalı safari aracı sürücüsü Ahmet Korkutalp ve aynı araçta yolcu olarak bulunan 4 İsveç , 4 İngiliz ve 2 Polanya uyruklu olmak üzere 10 Yabancı uyruklu turist yaralandı. 112 acil çağrı merkezine gelen ihbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı kurtarma ekibi, 112 sağlık ekibi, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Sarılar Jandarma Karakolu ve jandarma trafik ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulanslarla Manavgat’ta bulunan hastanelere kaldırıldı.