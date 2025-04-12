Antalya’da Saha bekçisi kayalıklara düştü! Nefes kesen kurtarma operasyonu

Düzenleme: Kaynak: DHA
Antalya’da Saha bekçisi kayalıklara düştü! Nefes kesen kurtarma operasyonu

Antalya’da kayalıklara düşen görevli kişinin kurtarma anları film sahnelerini aratmadı. Güllük Dağı Milli Park Şefliği'nde saha bekçisi olarak görev yapan Taner Kaya, av koruma ve kontrol faaliyetleri sırasında ayağı kayarak kayalık bir alana düştü. Kaya, için seferber olan ekipler, Kaya'yı helikopterle kurtardı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 6'ncı Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Güllük Dağı Milli Park Şefliği'nde saha bekçisi olarak görev yapan Taner Kaya, av koruma kontrol faaliyetleri sırasında Bayatbademleri Kozan mevkisinde ayağı kayıp, kayalık alana düştü.

İhbar üzerine harekete geçen av koruma ve kontrol ekipleri, ihbar alanına ulaşıp, yaralı Kaya'ya ilk müdahaleyi yaptı. Arazinin kayalık olması, araç yolunun bulunmaması nedeniyle Jandarma Arama Kurtarma ekibi tarafından helikopterle alandan alınan Kaya, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Antalya’da Saha bekçisi kayalıklara düştü! Nefes kesen kurtarma operasyonu

Antalya’da Saha bekçisi kayalıklara düştü! Nefes kesen kurtarma operasyonu

Antalya’da Saha bekçisi kayalıklara düştü! Nefes kesen kurtarma operasyonu

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