Antalya'da sahillerdeki bayram yoğunluğu yaz ayların aratmadı

Antalya'da sahillerdeki bayram yoğunluğu yaz ayların aratmadı
Kaynak: İHA
Antalya'da Ramazan Bayramı'nın birinci gününde sahiller yaz aylarındaki doluluğu neredeyse yakaladı. Kimi denize girdi, kimi de güneşlendi.
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Antalya'da sahillerdeki bayram yoğunluğu yaz ayların aratmadı 1

Antalya’da Ramazan Bayramı’nın 1’inci günü vatandaşlar, havanın parçalı bulutlu olmasına rağmen dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’ne akın ederek denizin keyfini çıkardı

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Antalya'da sahillerdeki bayram yoğunluğu yaz ayların aratmadı 2

Hava sıcaklığının 24 derece ölçüldüğü kentte yaşanan yoğunluk yaz aylarını aratmadı.

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Antalya'da sahillerdeki bayram yoğunluğu yaz ayların aratmadı 3

Turizmin başkenti Antalya’da bayram hareketliliği başladı. Ramazan Bayramı’nın 1’inci gününde kentte hava sıcaklığı 24 dereceye kadar çıkarken, nem oranı yüzde 59 olarak kayıtlara geçti.

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Antalya'da sahillerdeki bayram yoğunluğu yaz ayların aratmadı 4

Deniz suyu sıcaklığı ise 22 derece ölçüldü. Havanın parçalı bulutlu olmasına rağmen vatandaşlar ve turistler Konyaaltı Sahili’ne gelerek denizin keyfini çıkardı.

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Antalya'da sahillerdeki bayram yoğunluğu yaz ayların aratmadı 5

Bazı vatandaşlar sahilde piknik yapmayı tercih ederken, bazıları da seyir terası varyantlardan manzarayı fotoğrafladı. Birçok turist ise sıcak kumsalda güneşlenmeyi tercih etti, bazıları da kitap okudu.

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Antalya'da sahillerdeki bayram yoğunluğu yaz ayların aratmadı 6

Ramazan Bayramı dolayısıyla sahilde yaşanan yoğunluk yaz aylarını aratmadı. Yaşanan yoğunluk havadan dronla da görüntülendi.

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Antalya'da sahillerdeki bayram yoğunluğu yaz ayların aratmadı 7

Denize girmek için sahile gelen Bilal Kotan, "Bugün hava çok güzel, sabahları her gün gelirim.

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Antalya'da sahillerdeki bayram yoğunluğu yaz ayların aratmadı 8

Bayram dolayısı ile yoğunluk var. Yaz aylarına doğru daha da kalabalık olur.

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Antalya'da sahillerdeki bayram yoğunluğu yaz ayların aratmadı 9

Deniz suyu ısındı sayılır. Antalya'nın denizini çok beğeniyorum. Yüzdükçe yüzmek istiyorum" dedi.

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