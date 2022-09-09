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Sahte alkol imalathanesine baskın

Antalya’da alkol imalathanesi olarak kullanılan bir depoya jandarmanın yaptığı baskında sahte bandrol ve etiketlenmesi yapılmış 360 şişe alkol ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Haber Giriş: 9 Eylül 2022 Cuma - 15:39
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Antalya’da sahte alkol imalathanesine baskın

Sahte alkol imalathanesine baskın
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İHA'nın haberine göre, jandarma Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Muratpaşa Ermenek mahallesinde Ş.Ç. ve A.Y. isimli şüphelilerin depoyu alkol imalathanesi olarak kullandıkları tespit edildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Aksu Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon düzenledi. Depoda yapılan aramalarda, 360 şişelenmiş sahte bandrol ve etiketlenmesi yapılmış alkol, 60 litre doluma hazır alkol, 100 litre etil alkol, 100 şişe kapağı, 690 alkol şişesi etiketi, 450 adet alkol şişesi kapüşonu ve alkol aromaları ele geçirildi.

Şüpheli Ş. Ç. ve A. Y. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

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