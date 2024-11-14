Antalya’da sahte polis yakalandı: Aldığı altınları bir kısmı bulundu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Antalya’da sahte polis yakalandı: Aldığı altınları bir kısmı bulundu

Antalya’da telefonda kendisi polis olarak vatandaşlardan para isteyen bir kişi düzenlenen operasyonla yakalandı. Zanlının 200 bin liralık ziynet eşyası aldığı ortaya çıktı.

Antalya'da ikamet eden S.D. isimli şahıs, telefonda kendisini polis olarak tanıtıp, "kimliğinin terör eyleminde kullanıldığını" söyleyerek S.B. isimli müştekiyi baskı altına aldı. S.B.'nin yaklaşık 200 bin TL değerindeki ziynet eşyasını elden teslim alan S.D. isimli şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube birimince yapılan çalışmalar sonucunda yakalandı.

Yapılan aramada müşteki S.B.'ye ait; 5 adet altın yüzük, 4 adet farklı gramajlarda altın bilezik, 2 adet kolye, 2 adet kolye ucu, 2 adet bileklik, 3 tek küpe ve 10 gram kesme altın olmak üzere toplam 60 gram altına el konularak müşteki S.B.'ye teslim edildi. Adli makamlara sevk edilen şüpheli, "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Antalya’da sahte polis yakalandı: Aldığı altınları bir kısmı bulundu

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