Antalya'da sapık hırsız alarmı. Apartmanın başına dert oldu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Antalya'da sapık hırsız alarmı. Apartmanın başına dert oldu

Antalya'nın Serik ilçesinde yaklaşık 3 aydır bir apartmana dadanan hırsız, gece saatlerinde gelip balkondaki asılı iç çamaşırları çalıyor. Apartman sakini Altan A., "Hırsız, genelde bayan iç çamaşırları çalıyor. Bence bu şahısta sapıklık var" dedi.

Serik'te 5 katlı apartmanın zemin katındaki 2 daireye 3 aydır musallat olan bina sakinlerinin hayatını kararttı. Sabaha karşı balkona gelen hırsız asılı olan iç çamaşırları çalıp kayıplara karışıyor.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde hırsız bahçeye girdikten sonra balkondaki çamaşırlara yöneliyor. Çamaşırları inceleyen hırsız kadın iç çamaşırları çaldıktan sonra kayıplara karışıyor.

Hırsızlık olayının 3 aydır sürdüğünü belirten Altan A., "Yaklaşık 3 aydır hırsızla uğraşıyoruz. Önce ayakkabıları çalıyordu şimdi kadın iç çamaşırlarını. Bir hafta önce emniyeti de haber verdik. Kamera kayıtlarını teslim ettik. Bariz şekilde çamaşırların çalındığı belli" dedi.

"Evlerimizde ailemiz, çocuklarımız var" diyen Altan A., "Hırsızı birkaç defa yakaladık ama kaçtı. Şahsın eşkali kamera kayıtlarında mevcut. Hırsız, genelde bayan iç çamaşırları çalıyor. Bence bu şahısta sapıklık var" şeklinde konuştu.

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