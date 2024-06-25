Antalya'da sapık hırsız alarmı. Apartmanın başına dert oldu

Serik'te 5 katlı apartmanın zemin katındaki 2 daireye 3 aydır musallat olan bina sakinlerinin hayatını kararttı. Sabaha karşı balkona gelen hırsız asılı olan iç çamaşırları çalıp kayıplara karışıyor.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde hırsız bahçeye girdikten sonra balkondaki çamaşırlara yöneliyor. Çamaşırları inceleyen hırsız kadın iç çamaşırları çaldıktan sonra kayıplara karışıyor.

Hırsızlık olayının 3 aydır sürdüğünü belirten Altan A., "Yaklaşık 3 aydır hırsızla uğraşıyoruz. Önce ayakkabıları çalıyordu şimdi kadın iç çamaşırlarını. Bir hafta önce emniyeti de haber verdik. Kamera kayıtlarını teslim ettik. Bariz şekilde çamaşırların çalındığı belli" dedi.

"Evlerimizde ailemiz, çocuklarımız var" diyen Altan A., "Hırsızı birkaç defa yakaladık ama kaçtı. Şahsın eşkali kamera kayıtlarında mevcut. Hırsız, genelde bayan iç çamaşırları çalıyor. Bence bu şahısta sapıklık var" şeklinde konuştu.