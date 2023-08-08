Antalya'da şarampole devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde motosiklet şarampole devrildi. Kazada motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Antalya'da şarampole devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde meydana gelen kazada, şarampole devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

38 yaşındaki Halil İbrahim Kaşlıca'nın kullandığı motosiklet, Yeşilbayır Mahallesi Akdeniz Caddesi'nde meydana gelen kaza sonucu şarampole devrildi.

Olayın bildirilmesinin ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede, motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Halil İbrahim Kaşlıca'nın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Morgu'na gönderildi.

Kaza ile ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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