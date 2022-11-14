Antalya'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Mehmet Güven (66) yönetimindeki 07 YJR 28 plakalı otomobil, Çamlıca Mahallesi'nde şarampole devrildi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi, Güven'in yaşamını yitirdiğini belirledi.
Sürücünün yaralanan eşi, sağlık ekibince Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. (AA)
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