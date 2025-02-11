Antalya'da şaşırtan görüntüler: Kış vakti deniz keyfi

Antalya Alanya ilçesinde hava sıcaklığının 17 dereceye çıktığı bugünlerde yerli ve yabancı turistler, havanın ve sahilin tadını çıkarmak için Kleopatra plajını tercih ettiler. Yurt genelinde soğuk hava ve kar etkili oldu.

Şubat ayında turizmin önemli ilçelerinden Alanya'da hava sıcaklığının normalin üstünde seyretmesi ve deniz sıcaklığının ise 18 dereceye çıkması ile birlikte plajlara inen yerli ve yabancı turistlerin yüzünü güldürdü.

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Kimi turistler güzel havanın tadını çıkarırken kimileri ise denize girdi. Denize girmek istemeyen kişilerde şezlonglarda güneşin tadını çıkardı.

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Aydın'dan iki günlük tatil için Alanya'yı tercih eden Halil Yürekli, "Aydın'dan Alanya'ya tatile geldik. Hava güzel olunca kendimizi Kleopatra plajına attık. Güneşli bir hava, hava güzel geziyoruz, dolaşıyoruz, mutluyuz.

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Güneşi görünce evde oturmayalım kapalı yerlerde bulunmayalım, kendimizi açık havaya atalım dedik, eşimle beraber eğleniyoruz.

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Alanya'nın havası çok güzel, müsait ve imkanı olanları Alanya'ya davet ediyoruz, güzel havanın tadını çıkarsınlar" dedi.