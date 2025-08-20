Antalya'da savrulan araç tabelaya ve ağaca çarptı! Kaza yerinde dehşet: Ok gibi saplandı

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA

Antalya’da yaşanan bir trafik kazasında korku dolu anlar yaşandı. Bir kurumda memur olarak çalıştığı öğrenilen Müge Perdahlı, direksiyon hakimiyetini kaybederek savruldu. Savrulmasıyla birlikte tabela ardından da ağaca çarptı. Perdahlı, ağaç içerisinde sıkıştı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Döşemealtı ilçesindeki Burdur- Antalya kara yolunda meydana geldi. Bir kurumda memur olarak çalışan Müge Perdahlı, bilinmeyen nedenle 34 GC 8681 plakalı otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Savrulan araç, önce yol kenarında bulunan akaryakıt istasyonunun bilgilendirme tabelasına ardından ağaca çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekibi, araçta sıkışan sürücü Perdahlı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Müge Perdahlı'nın cansız bedeni, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Polis ekibinin olay yerinde ve araçta yaptığı incelemenin ardından Perdahlı'nın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

