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Scooter faciası. 2 lise öğrencisi öldü

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde otomobilin çarptığı scooterdaki 2 lise öğrencisi yaşamını yitirdi.

Haber Giriş: 23 Ekim 2022 Pazar - 12:11
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Antalya'da scooter faciası. 2 lise öğrencisi öldü

Scooter faciası. 2 lise öğrencisi öldü
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde M.C.G.'nin kullandığı 07 BBS 63 plakalı otomobil, gece saatlerinde Portakal Çiçeği Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Ada Kayahan (18) ile Mahmut Yağız Balcı'nın (18) bulunduğu scootera çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Kayahan ve Balcı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. İki gencin cenazesi daha sonra Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Ortaokuldan bu yana sınıf arkadaşı olan lise son sınıf öğrencisi Kayahan ile Balcı'nın, dershane çıkışında birlikte vakit geçirdikten sonra scooter kiraladıkları ve eve dönüş yolunda kazanın meydana geldiği öğrenildi.(AA)


 

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