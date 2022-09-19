19 Eylül 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • 1,5 kilo balı yediği süre ağızları açık bıraktı. Bir tek görenler inandı

1,5 kilo balı yediği süre ağızları açık bıraktı. Bir tek görenler inandı

Antalya’nın Kaş ilçesinde bu yıl 7’ncisi düzenlenen Doğantaş Hasat ve Bal Şenliği gerçekleştirildi. Şenlikteki bal yeme yarışmasındaki bir kişi, 1,5 kilo balı 33 saniyede tüketerek birinci oldu. 

Haber Giriş: 19 Eylül 2022 Pazartesi - 14:31
Takip Et

Antalya'da şenlikte yaşandı. 1,5 kilo balı yediği süre ağızları açık bıraktı. Bir tek görenler inandı

1,5 kilo balı yediği süre ağızları açık bıraktı. Bir tek görenler inandı
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre, Kaş Belediyesi tarafından Türkiye’nin önde gelen bal üretim merkezlerinden Doğantaş Mahallesi’nde düzenlenen şenlik, korona virüs salgını nedeniyle verilen iki yıl aranın ardından yapıldı.

Temsili Yörük Göçü’nün canlandırılmasıyla başlayan şenlik programında, bal yarışması ve konserler gerçekleştirildi.

Renkli görüntülere sahne olan şenlikte, özellikle bal yarışması seyirciler tarafından ilgiyle takip edildi. İki kategoride yapılan yarışmada, erkeklerde Adem Tatlıkulak 1,5 kilo balı 33 saniyede tüketerek, birinci oldu. Kadınlarda ise Zeynep Afşin, birinciliği elde etti. Yarışmada dereceye girenlere gram altın ödülü verildi.

Adem Tatlıkulak, şenlikte yapılan bal yeme yarışmalarında üç yıl üstü üste birinci olduğunu ifade ederek, Doğantaş balının saflığına ve doğallığına dikkat çekti. Zeynep Afşin ise birinciliği kazandığı için mutlu olduğunu, Doğantaş balının çok lezzetli olduğunu dile getirdi.

Şenlik, Türk Halk Müziği sanatçıları Ümmü Erbil ve Gizem Kara’nın konserleriyle sona erdi.

 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Oğuzhan Uğur ve Gökhan Özoğuz Erdoğan'la aynı fikirde olduklarını açıkladılar
1
﻿Oğuzhan Uğur ve Gökhan Özoğuz Erdoğan'la aynı fikirde olduklarını açıkladılar
﻿Oğuzhan Uğur ve Gökhan Özoğuz Erdoğan'la aynı fikirde olduklarını açıkladılar
﻿Karadeniz deniz suyu sıcaklıkları palamutu coşturdu. Görüntülere bakın...
2
﻿Karadeniz deniz suyu sıcaklıkları palamutu coşturdu. Görüntülere bakın...
﻿Karadeniz deniz suyu sıcaklıkları palamutu coşturdu. Görüntülere bakın...
﻿CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a TOKİ yanıtı
3
﻿CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a TOKİ yanıtı
﻿CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a TOKİ yanıtı
﻿Hülya Avşar eski eşi ve kızıyla aile fotoğrafı paylaştı
4
﻿Hülya Avşar eski eşi ve kızıyla aile fotoğrafı paylaştı
﻿Hülya Avşar eski eşi ve kızıyla aile fotoğrafı paylaştı
﻿Ankaragücü'nü Sivasspor karşısında galibiyete götüren nedeni Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş açıkladı
5
﻿Ankaragücü'nü Sivasspor karşısında galibiyete götüren nedeni Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş açıkladı
﻿Ankaragücü'nü Sivasspor karşısında galibiyete götüren nedeni Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş açıkladı
﻿Gelecek Partili Şahin partisinin cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Ahmet Davutoğlu'ndan önce kürsüye çıktı
6
﻿Gelecek Partili Şahin partisinin cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Ahmet Davutoğlu'ndan önce kürsüye çıktı
﻿Gelecek Partili Şahin partisinin cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Ahmet Davutoğlu'ndan önce kürsüye çıktı
﻿Selçuk Geçer'den yok artık dedirten dolar tahmini
7
﻿Selçuk Geçer'den yok artık dedirten dolar tahmini
﻿Selçuk Geçer'den yok artık dedirten dolar tahmini
﻿Mustafa Kemal Paşa Turizm işçi alacak
﻿Mustafa Kemal Paşa Turizm işçi alacak
﻿Mustafa Kemal Paşa Turizm işçi alacak
﻿WhatsApp'ta otomatik indirmeyi engelleme. Galerisi gereksiz fotoğraflarla şişenlere adım adım anlatım
﻿WhatsApp'ta otomatik indirmeyi engelleme. Galerisi gereksiz fotoğraflarla şişenlere adım adım anlatım
﻿WhatsApp'ta otomatik indirmeyi engelleme. Galerisi gereksiz fotoğraflarla şişenlere adım adım anlatım
﻿Yılda 2.500 bebeğe işitme kaybı teşhisi konuluyor
﻿Yılda 2.500 bebeğe işitme kaybı teşhisi konuluyor
﻿Yılda 2.500 bebeğe işitme kaybı teşhisi konuluyor
﻿Beşiktaş'ta Ismael'in savunması çöktü. Defans SOS veriyor
﻿Beşiktaş'ta Ismael'in savunması çöktü. Defans SOS veriyor
﻿Beşiktaş'ta Ismael'in savunması çöktü. Defans SOS veriyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.