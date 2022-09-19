1,5 kilo balı yediği süre ağızları açık bıraktı. Bir tek görenler inandı

İHA'nın haberine göre, Kaş Belediyesi tarafından Türkiye’nin önde gelen bal üretim merkezlerinden Doğantaş Mahallesi’nde düzenlenen şenlik, korona virüs salgını nedeniyle verilen iki yıl aranın ardından yapıldı.

Temsili Yörük Göçü’nün canlandırılmasıyla başlayan şenlik programında, bal yarışması ve konserler gerçekleştirildi.

Renkli görüntülere sahne olan şenlikte, özellikle bal yarışması seyirciler tarafından ilgiyle takip edildi. İki kategoride yapılan yarışmada, erkeklerde Adem Tatlıkulak 1,5 kilo balı 33 saniyede tüketerek, birinci oldu. Kadınlarda ise Zeynep Afşin, birinciliği elde etti. Yarışmada dereceye girenlere gram altın ödülü verildi.

Adem Tatlıkulak, şenlikte yapılan bal yeme yarışmalarında üç yıl üstü üste birinci olduğunu ifade ederek, Doğantaş balının saflığına ve doğallığına dikkat çekti. Zeynep Afşin ise birinciliği kazandığı için mutlu olduğunu, Doğantaş balının çok lezzetli olduğunu dile getirdi.

Şenlik, Türk Halk Müziği sanatçıları Ümmü Erbil ve Gizem Kara’nın konserleriyle sona erdi.