Antalya'da sıcaklık 43 dereceyi buldu, Konyaaltı Sahili doldu

Düzenleme: Kaynak: DHA

Türkiye'de sıcak hava etkisini sert bir şekilde gösteriyor. Antalya'da havanın 43 dereceye çıkması ile vatandaşlar serinlemek için Konyaaltı Sahili'ne akın etti.

Geçen hafta mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklığı, son günlerde aniden yükselerek mevsim normallerinin üzerine çıktı.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü verilerine göre; Antalya'da hissedilen sıcaklık 43 dereceye kadar yükselirken, nem oranı yüzde 60'ları buldu. Deniz suyu sıcaklığı ise 29 derece olarak ölçüldü.

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Sıcak havadan bunalanlar, sabahın erken saatlerinden itibaren Konyaaltı Sahili'ni doldurdu. Kimi denize girerek serinlemeye çalıştı, kimi şemsiye altında güneşten korunmayı tercih etti.

Sahildeki yoğunluktan şemsiye altlarında yer kalmadığı görüldü.

CUMARTESİNE KADAR ETKİSİNİ GÖSTERECEK

Uzmanlar, saat 11.00-16.00 arasında güneş altında uzun süre kalınmaması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu. Güneş çarpmasına karşı özellikle yaşlılar ve çocukların dikkatli olması gerektiği belirtildi.

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Sıcak hava dalgasının 29 Haziran Cumartesi gününe kadar etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.

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