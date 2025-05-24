Antalya’da sıcaktan bunalanlar sahile koştu

Düzenleme: Kaynak: DHA

Antalya’da hava sıcaklığının 35 dereceyi bulması sonrası vatandaşlar Konyaaltı Sahili’ne akın etti. Sahile giden vatandaşlar güneşin ve denizin keyfini çıkardı.

Antalya'da hava sıcaklığının 35 dereceye ulaşmasıyla birlikte kent sakinleri ve tatilciler, Konyaaltı Sahili'ne akın etti. Kent merkezinde termometreler öğle saatlerinde 35 dereceyi gösterirken, sıcak havadan bunalanlar, serinlemek için denize girmeyi tercih etti. Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk oluşurken, bazı tatilciler şezlongda güneşlenmeyi veya gölgelik alanlarda dinlenmeyi seçti.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü verilerine göre sıcak hava dalgasının hafta sonunda etkili olacağı, 26 Mayıs Pazartesi günü kentte yağış beklendiği aktarıldı. Serinlemek için denize girmeyi tercih edenlerden, Antalya'ya Kazakistan'dan tatil için gelen Güzel Kurbankulova, "Antalya çok sıcak ama deniz ferahlatıcı. Hava güzel, biz de serinlemek için denize geldik" dedi.

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