Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Serik Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Kadriye Mahallesi'nde suça karışan, silah ve uyuşturucu bulundurulabileceği değerlendirilen 17 iş yeri ve eve eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Yapılan aramalarda 2 ruhsatsız pompalı tüfek, 2 ruhsatsız av tüfeği, 7 ruhsatsız tabanca, 172 fişek ve 35 dolu kartuş, 23,8 gram esrar, 16 parça halinde 340 kullanımlık A4 maddesi, 50 suboxone, 24 lyrica ile gerica, kılıç ve 5 bıçak, av tüfeği namlusu ve kelepçe ele geçirildi. Operasyonda 16 şüpheli yakalandı.

6 ŞÜPHELİ ADLİYEDE

Antalya'nın Serik ilçesinde polisin 17 adrese yaptığı operasyonda silah, uyuşturucu madde ve kesici aletler ele geçirdiği olayla ilgili gözaltına aldığı 16 şüpheliden U.G., M.K., U.G., S.D., O.Y. ve O.Ş. adliyeye sevk edildi. Diğer 10 şüphelinin emniyetteki ifadelerinin ardından cumhuriyet savcılığının talimatıyla serbest bırakıldığı belirtildi.