Antalya'da sobadan sızan gaz bir aileyi dağıttı: Babaanne, gelin ve torun yaşamını yitirdi

Düzenleme: Kaynak: AA / İHA

Antalya’nın Kaş ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 6 kişiden Fatma Arat (80), gelini Zeynep Arat (34) ve torunu Emir Kaan Arat (8) yaşamını yitirdi. Hastaneye kaldırılan Ali Kemal Arat (6), Şerife Mutlu (45) ve Ahmet Mutlu’nun (45) tedavisi devam ediyor.

Olay, Kaş’a bağlı Ova Mahallesi Çolaklar Sokak’ta meydana geldi. Serada ortakçı olarak çalışan aileden bir süredir haber alamayan yakınları, eve geldiklerinde 6 kişiyi hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri, Fatma Arat, Zeynep Arat ve Emir Kaan Arat’ın karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiğini belirledi.

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Zeynep ve Ramazan Arat (Üstte)

OTOPSİ İÇİN ADLİ TIP'A GÖNDERİLDİ

Ali Kemal Arat, Şerife Mutlu ve Ahmet Mutlu , ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Fatma Arat, Zeynep Arat ve Emir Kaan Arat’ın cenazeleri , otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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2 KİŞİ YOĞUN BAKIMDA

Ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ali Kemal Arat’ın sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi. Durumları ağır olan Şerife ve Ahmet Mutlu çifti , Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi’nde tedavi altına alındı.

TOPRAĞA VERİLDİLER

Fatma Arat, Zeynep Arat ve Emir Kaan Arat’ın cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek, Kaş ilçesi Ova Mahallesi’ndeki mezarlıkta toprağa verildi.

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