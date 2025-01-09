Antalya’da sobayı tutuşturma girişimi yangına neden oldu: İmdadına komşular yetişti

Düzenleme: Kaynak: İHA
Antalya’da sobayı tutuşturma girişimi yangına neden oldu: İmdadına komşular yetişti

Antalya’da yalnız yaşayan Mehmet Çelik, isimli kişi sobayı tutuşturmak için jel kullandı. Jel bir anda alev alarak odanın içerisine düşen bir kıvılcımla yangın çıktı. Yangına müdahale etmek isteyen yaşlı adamın imdadına komşuları yetişti.

Yangın, saat 23.00 sıralarında merkez Kepez ilçesi Özgürlük Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın giriş katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Çelik isimli yaşlı vatandaşın tek başına yaşadığı ikametinden dumanlar çıktığını gören apartman sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak dunumu bildirdi. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edilirken, apartman sakinleri oda içerisinde sobanın yanında bulunan ve yanmakta olan kanepeyi söndürmeye çalışan Mehmet Çelik'i binanın dışına çıkardı. Vatandaşlar alevlere hortumla müdahale ederken kısa sürede verilen adrese gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü.

Antalya’da sobayı tutuşturma girişimi yangına neden oldu: İmdadına komşular yetişti

YAŞLI ADAMI KOMŞULARI ÇIKARDI

İtfaiye ekipleri ikamette soğutma ve duman tahliyesi yaparken, yaşlı adamın sobayı yakmak için kullandığı jelin yangına sebep olduğu öğrenildi. Dumandan etkilenen Mehmet Çelik'e sağlık ekipleri tarafından müdahale edilirken durumunun iyi olduğu belirlendi.

Antalya’da sobayı tutuşturma girişimi yangına neden oldu: İmdadına komşular yetişti

İkamette çıkan yangını ilk olarak fark eden ve hortumla söndürmeye çalışan apartman sakinlerinden Murat Yaşar, üst komşusunun kendisini uyardığını belirterek, "Cam sıcaktan zaten patlamış, çekyat sobadan tutuşmuş. Buradan hortumu çekerek söndürdük. İçeride yangını söndürmeye çalışıyordu ama bayağı bir dumandan etkilendi" dedi. Yangında ikamette maddi hasar meydana gelirken, duvarda bulunan saatin de erimesi dikkat çekti.

Antalya’da sobayı tutuşturma girişimi yangına neden oldu: İmdadına komşular yetişti

Antalya’da sobayı tutuşturma girişimi yangına neden oldu: İmdadına komşular yetişti

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