Antalya’da şok görüntüler! Eski SGK müdürü ve müfettişler gözaltına alındı

Kaynak: DHA

Antalya'da özel hastanelerin denetimleri sırasında tespit edilen eksikliklerin görmezden gelip rüşvet aldığı ileri sürülen eski SGK İl Müdürü ile 2 müfettişin gözaltına alınması görüntüleri ortaya çıktı.

Antalya Emniyet Müdürlüğünce paylaşılan görüntülerde, polis ekiplerinin eski SGK İl Müdürü S.E. ve müfettişler M.A.B. ve E.Ö'nün gözaltına alındığı anlar yer alıyor.

Görüntülerde, şüphelilere ait bir poşet içerisinde avroların bulunması dikkati çekiyor.

-OLAY

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına başvuran özel bir hastanenin sahibi H.U, kentteki 2 özel hastanesine denetime gelen müfettişler E.Ö. ve M.A.B'nin tespit ettikleri eksiklikler için 40-50 milyon civarında ceza keseceklerini beyan ettiklerini ileri sürmüştü. Bunun üzerine eski SGK İl Müdürü S.E'nin devreye girdiğini iddia eden H.U, kendisinden 120 bin avro rüşvet talep edildiğini öne sürerek, eski il müdürü ile müfettişler E.Ö. ve M.A.B'den şikayetçi olmuştu.

Düzenlenen operasyonla 90 bin avro ile suçüstü yakalanan zanlılar S.E, E.Ö, M.A.B çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

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