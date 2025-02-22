Antalya'da şok saldırı! Çakmak istedi, ’yok’ denilince bıçakladı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Antalya'da bir genç, karşısından gelen kişiden çakmak istedi, "Yok" cevabını alınca bıçakladı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olay, Serik ilçesine bağlı Merkez Mahallesi Çınaraltı Meydanı'nda bulunan bir pasaj önünde meydana geldi. İddiaya göre Ö.A. (27), karşılaştığı yabancı uyruklu A.K.'den (31) çakmak istedi.

"Çakmağım yok" cevabını alan Ö.A., üzerindeki bıçakla A.K.'yi bıçakla yaraladı. Olay sonrası ihbar üzerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Aldığı bıçak darbesi ile yaralanan A.K. yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan A.K.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olaya karışan Ö.K. ise polis tarafından yakalanarak gözaltına aldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

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