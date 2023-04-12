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Birbirini sokak ortasında darp eden çift şikayetçi olmadı

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı, sokak ortasında birbirini darp eden çiftin resmi nikahlı olduğunu ve karakolda birbirlerinden şikayetçi olmadıklarını belitti.

Haber Giriş: 12 Nisan 2023 Çarşamba - 21:54
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Antalyada sokak ortasında birbirini darp eden çift şikayetçi olmadı

Birbirini sokak ortasında darp eden çift şikayetçi olmadı
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(İHA) Antalya’nın Alanya ilçesinde meydana gelen olayda bir kadın ve erkeğin sokak ortasındaki kavgası, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kaydedildi.

Yapılan haberlerin ardından Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, B.K. ile O.B.’nin resmi nikahla evli oldukları ve sokak ortasında birbirlerini yaraladıkları için kolluk kuvvetleri tarafından verilen bilginin ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi. 

Polis karakolunda çiftin işlem yapılmasına direndiği belirtilen açıklamanın devamında, "Polis karakolunda olaya ilişkin adli işlemlerin yapıldığı esnada, O.K. ve B.K. işlemlerin yapılmasına direnmişler, görevli polis memurlarına saldırarak kadın polis memurunu yaralamışlar, gözetim odasının kapısına tekme vurmak suretiyle zarar vermişlerdir. 

Müşteki şüpheliler karşılıklı olarak birbirlerini yaralama eylemleri nedeni ile alınan ifadelerinde birbirlerinden şikayetçi olmamışlardır. Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından adı geçen müşteki şüpheliler hakkında görevi yaptırmamak için direnme ve kamu malına zarar verme suçlarından ayrı bir soruşturma başlatılarak tutuklanmaları talebi ile Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmişlerdir. 

Sulh Ceza Hakimliği her iki şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığımızca adli kontrol kararına yapılan itiraz üzerine Sulh Ceza Hakimliği şüpheli O.K. hakkında tutuklama kararı vermiştir. 

Şüpheli O.K. yapılan işlemlerinin ardından Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna alınmıştır. Adı geçen müşteki şüphelilerin birbirlerine karşı gerçekleştirdikleri eşi kasten yaralama suçları yönünden soruşturma devam etmektedir” ifadeleri yer aldı.

 

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