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Antalya'da son 83 yılın sıcaklık rekoru kırıldı

Antalya'da 1940 yılından bu yana dün 40,4 santigrat dereceyle ekim ayı sıcaklık rekoru kırıldı.

Haber Giriş: 2 Ekim 2022 Pazar - 02:10
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Antalya'da son 83 yılın sıcaklık rekoru kırıldı

Antalya'da son 83 yılın sıcaklık rekoru kırıldı
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Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Mehmet Latif Gültekin, 83 yıl aradan sonra ekim ayı sıcaklık rekorunun dün kırıldığını açıkladı.

Önceki rekorun 4 Ekim 1940'ta 38,7 derece olarak ölçüldüğünü ifade eden Gültekin şu bilgileri paylaştı:

"Dün Antalya'da en yüksek sıcaklık Bölge Müdürlüğümüzde 40,4 derece, Akdeniz Üniversitesinde 41,1 derece, Antalya Havalimanı'nda 41,2 derece, Kepez ilçesinde 40,5 derece olarak kaydedilmiştir." (AA)

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