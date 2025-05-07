Antalya'da şüpheli ölüm. İş görüşmesine gitmişti

Düzenleme: Kaynak: İHA

Antalya’da bir kişi, iş görüşmesi için gittiği şantiyenin önünde ölü bulundu.

Antalya'da korkunç bir olay yaşandı. Olay, Kepez ilçesi Habibler Mahallesi 5772 Sokak’ta meydana geldi.

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Yeni tamamlandığı öğrenilen 4 katlı bir binanın önünde hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

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Yapılan ilk incelemede ölen kişinin Suriye uyruklu inşaat işçisi İydo E. (37) olduğu tespit edildi. Üzerinde bir miktar para bulunan işçinin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

İnşaat firması yetkililerinin, İydo E.'nin sabah saatlerinde Altıntaş Mahallesi’nde inşası başlayacak bir inşaatta çalışmak üzere iş görüşmesine geldiğini, öğleden sonra tekrar inşaat alanına geldiklerinde işçinin cansız bedeniyle karşılaştıklarını söylediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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