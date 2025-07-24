Antalya'da taksi ile otomobil çarpıştı: 5’i turist 7 yaralı

Kaynak: İHA
Antalya'da taksi ile otomobil çarpıştı: 5’i turist 7 yaralı

Antalya’nın Serik ilçesinde ticari taksi ile otomobilin çarpışması sonucu 5’i yabancı turist olmak üzere 7 kişi yaralandı.


Kaza, Serik ilçesi Belek Mahallesi Turizm Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cebrail Ö. idaresindeki 07 CEA 878 plakalı ticari taksi ile Yakup Ş. yönetimindeki 07 EUH 43 plakalı otomobil çarpıştı.

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Kazada taksi sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan 5 yabancı turist ve otomobil sürücüsü yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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