Antalya'da tarihi eser operasyonu! 75 parça arkeolojik eser ele geçirildi

Kaynak: İHA
Antalya'da tarihi eser operasyonu! 75 parça arkeolojik eser ele geçirildi

Antalya'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen tarihi eser operasyonunda 75 parça arkeolojik eser ele geçirildi.Olayla ilgili dört şahıs hakkında soruşturma başlatıldı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda harekete geçen Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ile Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışma düzenlendi.

Yapılan araştırmalar sonucunda, dört kişinin ellerindeki tarihi nitelikteki malzemeleri satmaya çalıştığı tespit edildi.

75 PARÇA TARİHİ ESER ELE GEÇİRİLDİ

Elde edilen bilgiler doğrultusunda şüphelilere ait dört ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 75 parça arkeolojik eser ele geçirdi. Ele geçirilen eserler incelenmek üzere ilgili birimlere teslim edilirken, olayla ilgili dört şüpheli hakkında hem adli hem de idari soruşturma başlatıldı.

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