Antalya'da tarihi rakamlar! 1 günde 102 bin 6 yabancı turist geldi

Kaynak: DHA
Antalya'da tarihi rakamlar! 1 günde 102 bin 6 yabancı turist geldi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 19 Temmuz 2025 tarihinde Antalya ve Gazipaşa havalimanlarından Türkiye'ye toplam 102 bin 6 yabancı ziyaretçinin giriş yaptığını duyurdu.

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından Antalya'ya gelen yabancı turist sayılarıyla ilgili açıklama yaptı.

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Bakan Ersoy, 19 Temmuz 2025 tarihinde Antalya ve Gazipaşa havalimanlarından toplam 102 bin 6 yabancı ziyaretçinin Türkiye'ye giriş yaptığını bildirerek, "Bu rakam, temmuz aylarında şimdiye kadar kaydedilen en yüksek günlük ziyaretçi sayısı olarak tarihe geçti. 11 Temmuz'da 100 bin 681 yabancı ziyaretçiyle başlayan artış ivmesi, 19 Temmuz'da zirveye taşındı.

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Geçtiğimiz yılın ağustos ayında kırılan 102 bin 755 kişilik tüm zamanların rekoruna ise bir adım daha yaklaştık. 1 Ocak-19 Temmuz tarihleri arasında Antalya'ya hava yoluyla gelen ziyaretçi sayısı ise 7 milyon 874 bin 687'ye ulaştı.

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Antalya; güneşi, denizi, tarihi, eşsiz doğası ve güçlü turizm altyapısıyla sadece Türkiye'nin değil, dünyanın da göz bebeği olmaya devam ediyor. "Türkiye Yüzyılı" vizyonuyla turizmde yakaladığımız bu başarıda emeği olan tüm sektör paydaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

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