Antalya'da Tarzan adam alarmı. Polislerden kaçıp şemsiyenin üstüne çıktı

Olay, Muratpaşa ilçesi Yeşilbahçe Mahallesi 1470 Sokak üzerinde falezlerde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; Ahmet Kasar (40) sabah saatlerinde yasak olan bölgeden falezlerin aşağısına indi. Bir süre sonra bulunduğu yerden çıkmak istedi, fakat yasak olan bölgenin etrafı demirlerle kaplı olduğu için çıkamadı. Çevredekilerden yardım isteyince olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağırıldı. Ahmet Kasar, polis ekiplerini görünce bulunduğu yerden çıkmak istemedi. Polis ve itfaiye ekipleri yarı çıplak olan şahsı ikna etmek için yaklaşık 1 saat dil döktü.

POLİSLERDEN KAÇTI, ŞEMSİYENİN ÜZERİNE ÇIKTI

İkna çalışmalarının devam ettiği sırada şahıs demir bariyerleri tırmanarak yukarı çıkıp üzerini giyindi. Polis ekipleri şahsın sağlık ekipleri tarafından kontrol edilmesini isterken şahıs ise kaçmaya başladı. Çalılıkların arasından polislerden kaçan adam, bir süre sonra kaçamayacağını anlayınca bir işletmenin şemsiyesinin üzerine çıktı. İşletme çalışanı bir kişi şahsı indirmek için şemsiyenin üzerine çıkınca şahıs da tekrar kaçmak istedi. İşletme çalışanları ise sürekli şahsa düşebileceği uyarısında bulundu.

Bu sırada şemsiye ise yırtıldı, düşeceğini anlayan adam karşıya duvarın üzerine atladı. Polis ekipleri tarafından etrafı sarılan adam bir süre sonra yakalanarak sağlık kontrolünden geçirilmek üzere ekiplere teslim edildi.