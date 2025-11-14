Arslan'dan şikayetçi olan Ertürk, ilk duruşmada şikayetini geri çekmiş, ancak duruşma öncesi aldığı tehdit mesajları nedeniyle korktuğunu açıklayarak bu kez tehditçisi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Olay, 18 Nisan'da Aksu ilçesinde yaşanmıştı. Eski Aksu Belediye Başkan adayı Durmuş Ali Arslan, alacaklı olduğu Sebahattin Sunbat'ın babası Hamit Sunbat ile görüşme sırasında tartışmaya tutuştu.

Tartışmanın büyümesiyle Arslan, Sunbat'ı tabancayla vurdu.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Sunbat, 4 gün süren yaşam mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti. Olayın faili Arslan ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ŞİKAYETÇİ SIFATI KALDIRILDI

Arslan, cinayet suçlamasının yanı sıra Tamer Ertürk'e yönelik "tehdit" isnadıyla da yargılanıyordu. 11 Kasım'da Antalya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada, mahkeme başkanı Ertürk'e cinayet sırasındaki tehdit iddialarını sordu. Ertürk, herhangi bir tehdit yaşanmadığını belirterek şikayetinden vazgeçtiğini ifade etti. Bu gelişme üzerine mahkeme heyeti, Ertürk'ün şikayetçi sıfatını kaldırdı.

'TEREDDÜT ETTİM'

Duruşmanın hemen ardından adliyeye gelen Ertürk, yaşananları mahkeme heyetine ve savcılığa detaylıca anlattı. Cinayetin meydana geldiği firmanın sahibi olduğunu belirten Ertürk, duruşma öncesi yurt dışından bir numaradan ailesine ve kendisine yönelik tehdit mesajları aldığını itiraf etti. Bu mesajlarda Arslan'dan şikayetçi olmaması uyarısı yapıldığını, aksi takdirde "Hayrettin Sunbat" ile ilgili "infaz" yapılacağı ima edildiğini söyledi.

Ertürk, “Cinayetin işlendiği firmanın sahibiyim. Duruşma öncesi bir yurt dışı numarasından, sanıktan şikayetçi olmamam gerektiği yönünde kendim ve ailemle ilgili tehdit mesajı aldım. ‘Hayrettin Sumbat’tan korkmamam gerektiği, onunla ilgili infazın yapılacağını belirttiler. Bu nedenle mahkemede tereddüt ettim ve şikayetimden vazgeçtim. Duruşma sonrasında aynı numaradan teşekkür mesajı geldi. Ancak şu an bununla ilgili suç duyurusunda bulundum" dedi.

Yetkililer, Ertürk'ün şikayeti üzerine tehdit mesajlarının gönderildiği numarayı teknik incelemeye aldı. Dava, önümüzdeki celselerde devam edecek.