Antalya'da tek yumrukla cinayete, müebbet hapis!

Sanığa ayrıca maktulün ailesine hakaret ettiği için 36 bin TL adli para cezası verildi.

MAHKEMEDE YANSIDI: "GÜL GİBİ ÇOCUĞUMUZU KAYBETTİK"

Duruşmada son sözlerini kullanan maktulün babası, "Yerde hareketsiz yatan oğluma tekme attı, kafasını yere vurdu. Doktorlar müdahalenin ölüme sebep olduğunu söyledi. Ümidimizi kaybettik" ifadelerini kullandı. Sanık Şenöz ise, "Böyle bir olaya sebep olduğum için üzgünüm, aileden özür diliyorum" dedi.

OLAY NASIL GELİŞTİ?

12 Ekim 2024'te Kepez'de yaşanan olayda, Şenöz'ün eşiyle çekilen bir fotoğrafın Yıldırıcı'nın sosyal medya hesabında paylaşılmasına öfkelendiği ortaya çıktı. Sanık, olay öncesinde Yıldırıcı'yı telefonla arayarak, "Seni bulduğum yerde affetmem" diye tehdit etmişti. Güvenlik kamerası görüntülerinde, Şenöz'ün hiç konuşmadan doğrudan yumruk atarak Yıldırıcı'yı yere düşürdüğü, ardından tekme ve sert müdahalelerde bulunduğu görüldü.

SAVCI VE MAHKEME AYNI KARARDA BİRLEŞTİ

Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi, savcılığın talebi doğrultusunda sanık hakkında müebbet hapis cezasına hükmetti. Karar, duruşmaya SEGBİS üzerinden katılan Şenöz'e tebliğ edildi.