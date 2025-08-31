Antalya'da tekstil atölyesinde korkutan yangın

Düzenleme: Kaynak: İHA
Antalya'da tekstil atölyesinde korkutan yangın

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir tekstil atölyesinde çıkan yangın paniğe neden olurken maddi hasar meydana geldi.

Yangın, bu sabah saatlerinde Fabrikalar Mahallesi Namık Kemal Bulvarı üzerinde bulunan 2 katlı binanın 1'inci katındaki tekstil atölyesinde çıktı. İlk belirlemelere göre elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında yoğun dumanı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir belediyesi İtfaiye ekipleri ile polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı. Yangında yaralanan olmazken atölyede maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.

