Antalya’da termometre 40 dereceyi gördü

Kaynak: İHA
Antalya’da termometre 40 dereceyi gördü

Antalya’da hava sıcaklığı 40 dereceyi buldu. Nem oranının yüzde 49 olarak ölçülen kentte vatandaşlar sahillere ve piknik alanlarına akın etti.

Antalya’da artan hava sıcaklığı nedeniyle bunalan vatandaşlar, sahilleri ve piknik alanlarını doldurdu.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünün verilerine göre, kentte hava sıcaklığı 40 derece olurken, deniz suyu sıcaklığı 30 derece ve nem oranı ise yüzde 49 olarak ölçüldü. Nemin de etkisiyle hissedilen hava sıcaklığının yüksek olması nedeniyle sıcaktan bunalan vatandaşlar ve turistler Konyaaltı sahili başta olmak üzere Sarısu sahillerinde denize girdi.

Kendisini sahile atan vatandaşlar denizde vakit geçirirken bazıları ise şezlonglara ve kumsala uzanarak güneşlendi. Kimi vatandaşlar da gölgelik alanları ve ağaç altlarını tercih etti.

Sahile yakın noktalarda ağaçlık alanlarda kamp sandalyelerinde oturanların yanı sıra birçok kişi de gölgelik alanlarda sıcaktan korunmaya çalıştı. Sarısu Plajı'nda ise vatandaşlar ağaçlık alanlarda piknik yapmayı tercih etti. Yoğunluk nedeniyle piknik alanında bazı vatandaşlar yer bulmakta zorlandı.

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