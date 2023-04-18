Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, vatandaşların bayramlaşma geleneğini rahatça yerine getirebilmesi için ücretsiz ulaşım kararı aldı. Büyükşehir Belediyesi’nin işlettiği resmi plakalı otobüsleri, ANTRAY ile nostalji tramvayı 21-22 ve 23 Nisan’ı kapsayan üç günlük Ramazan Bayramı boyunca vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek.
Antalya'da toplu ulaşım bayramda ücretsiz
Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne ait resmi plakalı toplu ulaşım araçları ve hafif raylı sistem, üç günlük bayram tatilinde ücretsiz yolcu taşıyacak.
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